Samstag beim 1. FC Phönix Lübeck Tickets, Spielort, Bezahlung: Das sollten Fans des SV Meppen wissen Von Dieter Kremer | 28.09.2023, 11:04 Uhr Etwa 1000 Meppen-Fans waren mit nach Oldenburg gereist. Foto: Picturepower/Scholz

Kein Verein in der Fußball-Regionalliga Nord zieht so viele Fans an wie der SV Meppen - egal, ob bei Heimspielen oder auswärts. Samstag geht es zum 1. FC Phönix Lübeck (Anstoß: 16.30 Uhr). Dazu müssen die mitreisenden Anhänger einige Dinge wissen.