Der Erstligist absolviert seit Jahren sein Trainingslager in der Saisonvorbereitung auf der Nordseeinsel. Trainer Thomas Schaaf suchte noch einen Gegner. Bei der Anfrage griffen die Meppener sofort zu. „Ein interessantes Spiel gegen einen interessanten Gegner“, betont Rainer Persike. Der Sportliche Leiter des SVM erinnert sich an mehrere Tests gegen die Bremer in der Vergangenheit. Meppen verfügt über gute Beziehungen zu Werder.