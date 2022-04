„Die Beine waren schwer. Wir waren noch nicht so spitzig. Wiedenbrück ist zwei Wochen weiter“, erkannte Neidhart, der am Spielfeldrand lautstark dirigierte. Mit der Organisation des Offensivspiels zeigte er sich noch nicht zufrieden. In der Abwehr passte es schon besser. Der Gast hatte in der Anfangsphase einige gute Gelegenheiten, dann packte der SVM konsequenter zu und machte die Räume im Mittelfeld enger. Bei den Gegentoren waren die Emsländer nicht ganz im Bilde. Beim 0:1 stand Nick Briseva sträflich frei, beim 0:2 reichte ein richtig guter Pass in die Spitze, um die Meppener Abwehr auszuhebeln. „Das war zu einfach“, erkannte Neidhart.

Am Dienstag um 19 Uhr tritt der SV Meppen beim SV Herbrum an. „So ein Spiel ist was ganz Besonderes“, sagt der Mannschaftsführer des Teams aus der 3. Kreisklasse Hermann Mödden. Anlass für dieses Duell ist der 90. Vereinsgeburtstag der Gastgeber. Verstärkung bekommt die Mödden-Elf von ehemaligen Spielern des Vereins. Die Ziele in diesem ungleichen Duell sind bescheiden formuliert: „Wir wollen ein gutes Spiel machen und nicht zu hoch verlieren.“ Ein einstelliges Ergebnis wäre schon gut.

SVM - Wiedenbrück 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 (44.) Nick Briseva mit Volleyschuss aus halbrechter Position ins lange Eck nach Hereingabe von links; 0:2 (67.) Tim Knetsch, der das Leder nach Zuspiel in die Spitze an Gommert vorbei ins Netz schiebt.

SV Meppen: Gommert - Schmik (61. Twyrdy), Hahn, Meier, Thomas (61. Olthoff) - Kacar (87. Langreder - Kremer (83. Dak), Wigger, Watahiki (46. Robben), Wagner (67. Selishta) - Scherping (61. Pasiov)