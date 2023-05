Marvin Pourié blickt in die Zukunft - und kann sich einen Verbleib beim SV Meppen nach der Saison theoretisch vorstellen. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Zukunft beim SV Meppen möglich? SVM-Goalgetter Pourié will Lebensmittelpunkt im Emsland errichten Von Sven Stahmann | 11.05.2023, 12:26 Uhr

Marvin Pourié hat schon in fünf Ländern und insgesamt bei 20 Vereinen Fußball gespielt. Nun will er gemeinsam mit seiner Familie ein Haus bauen – im Emsland. Warum es ihm gerade in der Umgebung des SV Meppen so gefällt und was das für seine Zukunft beim abstiegsbedrohten Drittligisten bedeutet.