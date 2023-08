2. Bundesliga am Sonntag Im Liveticker: SVM-Frauen empfangen Turbine Potsdam zum Auftakt Von Christoph Schillingmann | 20.08.2023, 08:52 Uhr Vor knapp einem Jahr feierten die SVM-Frauen mit Torhütern Laura Sieger in der Bundesliga einen 2:0-Sieg über Potsdam. Archivfoto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

Die Zweitliga-Frauen des SV Meppen starten am Sonntag, 20. August 2023, um 14 Uhr in die neue Saison. Im Duell zweier Bundesliga-Absteiger empfangen die SVM-Fußballerinnen den 1. FFC Turbine Potsdam in der Hänsch-Arena. Wir berichten live im Ticker.