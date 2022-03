Befindet sich derzeit in Topform: Christoph Hemlein. FOTO: Picturepower/Scholz In neuer Rolle beim SV Meppen „Eklig zu bespielen“: So lehrt Hemlein als Innenverteidiger das Fürchten Von Henning Harlacher | 23.03.2022, 15:53 Uhr

Nicht verzagen, Hemlein fragen: Der 31-Jährige ist beim SV Meppen in dieser Saison so etwas wie das Allround-Genie. Zuletzt überzeugte er sogar auf einer Position, die er in seiner langen Karriere zuvor noch nie gespielt hat.