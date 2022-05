Gehen ab jetzt getrennte Wege (v.l.): Rico Schmitt, Mario Neumann und Heiner Beckmann. FOTO: Picturepower/Scholz Teil 1: Interview mit Heiner Beckmann SV-Meppen-Sportvorstand: So hat Schmitt bei der Entlassung reagiert Von Henning Harlacher | 26.05.2022, 11:00 Uhr

Beim SV Meppen stehen in diesem Sommer viele Veränderungen an. Sportvorstand Heiner Beckmann spricht im ersten Teil des Interviews über die Entlassung von Rico Schmitt und wie Beckmann mit Kritik an seiner Person umgeht.