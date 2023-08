Auftakt gegen Turbine Potsdam SV Meppen: Zweitliga-Frauen starten mit Vorfreude in neue Saison Von Christoph Schillingmann | 18.08.2023, 16:27 Uhr Empfängt mit ihrem Team zum Auftakt Turbine Potsdam: SVM-Trainer Caren Bakhuis. Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

Die Zweitliga-Frauen des SV Meppen starten nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Die Mannschaft von SVM-Trainerin Caren Bakhuis empfängt am Sonntag, 20. August, um 14 Uhr zum Auftakt den 1. FFC Turbine Potsdam in der Hänsch-Arena.