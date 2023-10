Live: So., 11:00 Uhr 2. Bundesliga am Sonntag Im Liveticker: Frauen des SV Meppen empfangen FC Bayern München II Von Christoph Schillingmann | 21.10.2023, 21:43 Uhr Meppens Frauen mit Trainerin Caren Bakhuis empfangen die Reserve des FC Bayern München. Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

In der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen empfängt der SV Meppen am Sonntag, 22. Oktober 2023, um 11 Uhr die Reserve des FC Bayern München in der Hänsch-Arena. Wir berichten live im Ticker.