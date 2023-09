In Norderstedt gegen St. Pauli II Holt der SV Meppen seine ersten Auswärtspunkte im dritten Anlauf? Von Christoph Schillingmann | 15.09.2023, 17:44 Uhr An das letzte Aufeinandertreffen mit St. Pauli II hat der SV Meppen keine guten Erinnerungen: In der Aufstiegssaison setzte es im März 2017 nach Roter Karte für Patrick Posipal (links) eine herbe 0:4-Niederlage. Archivfoto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

Die ersten beiden Auswärtsspiele hat Fußball-Regionalligist SV Meppen verloren. Im dritten Anlauf will die Mannschaft von SVM-Trainer Adrian Alipour am Sonntag, 17. September 2023, gegen den FC St. Pauli II etwas Zählbares mit zurück ins Emsland bringen. Anstoß ist um 13.30 Uhr im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt.