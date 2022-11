Meppens Coach Stefan Krämer staunte schon das ein oder andere Mal in dieser Saison. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Wird Osée noch fit? Besondere Dynamik: SVM-Trainer Krämer warnt vor Spiel bei RW Essen Von Sven Stahmann | 08.11.2022, 14:18 Uhr

Zwei Spiele hat der Fußball-Drittligist SV Meppen noch vor der WM-Pause, um endlich wieder einen Dreier einzufahren. Am Mittwochabend um 19 Uhr geht es zunächst gegen Aufsteiger RW Essen. SVM-Coach Stefan Krämer weiß, was sein Team an der Essener Hafenstraße erwartet.