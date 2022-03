GER, Fußball, 3. Liga: SV Meppen vs Hallescher FC FOTO: Picturepower So kommen Fans an die Karten VIP-Tickets für Heimspiel des SV Meppen gegen MSV Duisburg zu gewinnen Von Dieter Kremer | 02.03.2022, 12:00 Uhr

Die Fußballer des SV Meppen empfangen in der 3. Liga in ihrem nächsten Heimspiel den MSV Duisburg. Die Emslandsportredaktion verlost 2x2 VIP-Tickets für die Partie am 14. März (19 Uhr).