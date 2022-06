Meisterschaft und Bundesligaaufstieg hat Schalke 04 im Mai gefeiert. Der Erstligist ist im Juli Gastgeber des SV Meppen. FOTO: imago-images/Bernd Müller Folgt noch ein Highlight? SV Meppen vereinbart nächstes Top-Spiel im Juli bei Schalke 04 Von Uli Mentrup | 21.06.2022, 04:41 Uhr

Trainer Stefan Krämer hatte am Wochenende zwei weitere mögliche Top-Spiele angekündigt. Eins ist perfekt: Der SV Meppen tritt am 9. Juli beim Erstligaaufsteiger Schalke 04 an.