Niemeyer, die in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels zwischen den Fußballerinnen des SV Meppen und des 1. FC Köln verabschiedet wurde, begann 2013 als Co-Trainerin des damaligen Zweitligisten unter Tommy Stroot, coachte die zweite Frauenmannschaft (bis 2016), die Bundesliga-B-Juniorinnen (bis 2018), war danach Koordinatorin und Sportliche Leiterin der JLZ-Juniorinnen.

Birgit Niemeyer (l.) und Maria Reisinger. Foto: Picturepower

„Was wir sehen, ist ein großer Teil von dir“

Die Sportliche Leiterin Frauenfußball, Maria Reisinger, dankte Niemeyer für die insgesamt neuneinhalb Jahre beim SVM und beim JLZ Emsland. „Es ist toll, dass es so eine lange Zeit geworden ist. Wir können dir gar nicht genug danken. Das, was wir heute hier sehen, ist ein großer Teil von dir.“ Denn in der Bundesligamannschaft des SV Meppen stehen etliche Eigengewächse, an deren Ausbildung Niemeyer beteiligt war.

Dank im Stadion

Die 35-Jährige legt jetzt eine Pause ein. „Die brauche ich.“ Die Belastung der vergangenen Jahre waren hoch. Fußball sei fast ein Zweitjob gewesen, hatte sie erklärt. Zum Abschied wünschten auch Sportvorstand Heiner Beckmann, der Koordinator Juniorinnen JLZ, Christof Lampe, und Niemeyers Nachfolger Ralf Spanier, dass sie ihre Akkus schnell wieder auflade. Bei einer möglichen Rückkehr stünden alle Türen offen.