Feilt noch an der Grundformation: SVM-Trainer Ernst Middendorp (vorne). Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Mindestens zwei Spieler fallen aus SV Meppen: So könnte die Startelf gegen Drochtersen/Assel aussehen Von Christoph Schillingmann | 27.07.2023, 17:07 Uhr

Am 20. Juni ist Fußball-Regionalligist SV Meppen in die Saisonvorbereitung gestartet. Knapp sechs Wochen später steigt nun das erste Pflichtspiel. Die Mannschaft von SVM-Trainer Ernst Middendorp empfängt zum Saisonauftakt die SV Drochtersen/Assel um 19.30 Uhr in der Hänsch-Arena. Spannend wird sein, welche elf Spieler am ersten Spieltag in der Startelf stehen.