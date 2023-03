Auf dem Weg zum Comeback: Luka Tankulic. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Kapitän fehlt seit Saisonbeginn Luka Tankulic vom SV Meppen kommt der Rückkehr näher Von Malte Goltsche | 30.03.2023, 13:07 Uhr

In der Sommervorbereitung riss sich Luka Tankulic, Kapitän des SV Meppen, den Innenmeniskus im linken Knie. Seitdem fällt der 31-Jährige aus - doch jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels. Tankulic selbst ist optimistisch, in dieser Saison noch eingreifen zu können.