Am Freitagnachmittag (1. September) verkündete der Singida Fountain Gate FC auf seinen Social-Media-Kanälen, dass Middendorp neuer Chefcoach wird. Dabei handelt es sich um einen Erstligisten in Tansania. Gegenüber der Emslandsportredaktion bestätigte Middendorp die Nachricht.

Middendorp bestreitet, dass ihm das Angebot bereits vorlag, als er noch Meppen-Coach war. „Ich war am Montag, 21. August, in Johannesburg und hatte eine Anzahl von Optionen weltweit am selben Tag auf dem Tisch.“

Rücktritt in Jeddeloh: Middendorp wütet nach Schlusspfiff

Am 16. August war Middendorp beim SV Meppen im Anschluss an die 1:2-Niederlage in Jeddeloh überraschend zurückgetreten. Der Grund für seinen Rücktritt: „Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, Amateure zum Laufen zu bringen. Wir schaffen es im Grunde genommen nicht, uns professionell zu verhalten. Das ist nicht meine Welt. Ich arbeite keine 15 Stunden pro Tag, um letztendlich irgendwas zu animieren. Ich bin kein Animateur“, sagte Middendorp nach der Niederlage in Jeddeloh. Das entsprechende Video der Emslandsportredaktion produzierte bundesweit für Schlagzeilen.

Zwei Tage nach seinem Rücktritt meldete sich der 64-Jährige bei der Emslandsportredaktion: „In den vergangenen zweieinhalb Monaten war es extrem energiezehrend, die Zusammenstellung des Kaders unter den gegebenen finanziellen Limitationen des Clubs durchzuführen“, teilte Middendorp schriftlich mit. „Es ist letztendlich gelungen, einen wettbewerbsfähigen, jungen Kader zusammenzubringen.“

Die Truppe habe mehr Qualitäten als sie bisher in den Spielen gezeigt habe. Erfolg bekomme eine Mannschaft jedoch nur, wenn sie hart arbeite und gewinnen wolle. „Hier muss ich gestehen, habe ich es über die vergangenen zwei Monate trotz intensiver Bemühungen nicht geschafft, die zumeist jungen Spieler dahin zu bringen, dass sie das Maximale auf den Platz bringen“, so Middendorp weiter. „Ich habe es über die vergangenen zwei Monate festgestellt und jetzt sehr verantwortungsbewusst eine Entscheidung getroffen, um letztlich der Mannschaft die Möglichkeit zu geben, dass sie es doch können.“

Middendorp sprach von Stress und Burnout

Vor einigen Tagen hatte Middendorp seinen Schritt in einem vierseitigen offenen Brief verteidigt. „Ich habe Signale, gewisse Anzeichen von Stress wahrgenommen, die auf die Wahrscheinlichkeit eines bevorstehenden Burnouts hindeuteten“, heißt es unter anderem darin. Konsequenterweise habe er das Arbeitsverhältnis mit dem SV Meppen beendet.

Adrian Alipour beerbte Ernst Middendorp

Middendorp hatte die Stelle in Meppen am 7. März dieses Jahres angetreten. Er trat die Nachfolge von Stefan Krämer an. Trotz eines ordentlichen Schlussspurts (fünf Siege aus 13 Spielen) konnte Middendorp den Abstieg aus der 3. Liga nicht verhindern. Neben dem Trainerjob übernahm er im Sommer auch die Rolle des Sportlichen Leiters und leitete den Umbruch ein. Nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen in der Regionalliga Nord trat er zurück. Am 20. August, vier Tage nach seinem Rücktritt beim SV Meppen, reiste Middendorp bereits zurück in seine Wahlheimat Johannesburg (Südafrika), wo er ein Haus besitzt. Auf Middendorp folgte fünf Tage später Adrian Alipour.