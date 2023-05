Voller Energie: Mirnes Pepic, Marvin Pourié und Marius Kleinsorge bejubeln das 2:0. Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down 2:0 gegen Essen in der Analyse Drei Siege in Folge: Wie sich der SV Meppen gegen den Abstieg stemmt Von Malte Goltsche | 07.05.2023, 16:55 Uhr

Der SV Meppen sträubt sich gegen den Abstieg. Für diese These lieferte der 2:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen, der dritte Erfolg in Serie, am Samstag gleich mehrere Belege.