Ernst Middendorp will mit aller Macht ehemalige Meppener Talente für seinen Kader holen. Operation Emsland: Middendorp will Eigengewächse zurück zum SV Meppen holen Von Jacob Alschner | 15.06.2023, 12:12 Uhr

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga in die Fußball-Regionalliga Nord braucht der SV Meppen einen runderneuerten Kader. Trainer Ernst Middendorp will in Zukunft mehr auf Spieler aus der Region Emsland setzen.