Nach den Ausfällen von Kapitän Jonas Fedl und Tobias Mißner (beide verletzt) und der Roten Karte von Luis Sprekelmeyer hatte der SVM vor allem in der Viererkette einen Personalengpass. Mit Karademir, der kürzlich in die Junioren-Nationalmannschaft der Türkei berufen wurde und im vergangenen Jahr mit der U19 des VfL in die A-Junioren-Bundesliga aufstieg, holten die Emsländer einen 1,88 Meter großen Verteidiger, der von der C-Jugend an bis 2019 im Jugendleistungszentrum Emsland ausgebildet wurde. Vor vier Jahren wechselte der Innenverteidiger in die Knappenschmiede des FC Schalke 04. Zwei Jahre später zog es den gebürtigen Nordhorner zum VfL Osnabrück. In der abgelaufenen Saison stand Karademir in 15 Spielen im Drittligakader des VfL. Er blieb bei den Lila-Weißen jedoch ohne Einsatz.

Middendorp: Spieler mit Körperkraft und Athletik

„Wir haben in den vergangenen Tagen noch mal einen Hinweis erhalten, dass Yigit zur Ausleihe zur Verfügung steht. Wir sind dem nachgegangen. Yigit ist als ehemals im JLZ Emsland geförderter Spieler im Mai und Juni bereits ein Thema gewesen. Ich bin sehr froh, dass wir das umsetzen konnten“, sagte SV-Meppen-Trainer Ernst Middendorp. „Natürlich durch große Mithilfe unserer Sponsoren und die Erfahrung, die Stefan Gette und Florian Egbers mitbringen. Yigit ist trotz seines jungen Alters ein Spieler mit entsprechender Körperkraft und Athletik. Er bietet die Möglichkeit, ihn in der Defensive auf unterschiedlichen Positionen einzusetzen.“

Yigit Karademir im Testspiel gegen den VfB Lübeck.

In Meppen Wettkampfpraxis sammeln

Amir Shapourzadeh, Sportdirektor des VfL, empfand die Gespräche mit den Verantwortlichen aus Meppen äußerst positiv. „Die Leihe ermöglicht es Yigit, in einem professionell geführten Verein unter Profibedingungen zu trainieren und in einer attraktiven Liga möglichst viel Wettkampferfahrung zu sammeln. Diese ist für seine sportliche Weiterentwicklung von entscheidender Bedeutung.“ Karademir selbst sieht die Leihe als richtigen Schritt für sich selbst: „Das Training und die Testspiele im Seniorenbereich haben mich extrem weitergebracht innerhalb des letzten Jahres, nun brauche ich Wettkampfpraxis. Die möchte ich mir in Meppen holen und freue mich darauf“, sagte der Neu-Meppener, der im vergangenen Sommer einen Profivertrag beim VfL unterschrieben hatte.

Karademir überzeugte schon in der Jugend

NLZ-Übergangskoordinator Lucas Beniermann kann sich noch gut an Karademir erinnern. „Wir freuen uns, wenn Talente aus der Region den Weg zu uns zurückfinden. Yigit ist in der C-Jugend unter Trainer Carsten Stammermann bei uns ausgebildet worden. Das unterstreicht, dass er sich damals sehr wohl bei uns gefühlt hat“, sagte Beniermann. „Yigit hat damals bei uns in der C-Jugend-Regionalliga mit einer starken Defensivarbeit und viel Power nach vorne überzeugt. Bei uns hat er im zentralen Mittelfeld gespielt. Inzwischen ist er als physisch starker Spieler in der Position weiter nach hinten gerückt. Er war damals schon eine gute Führungspersönlichkeit.“