Neuer Trainer beim FC Ingolstadt: Michael Köllner tritt mit dem Zweitligaaufsteiger Ostersonntag in Meppen an. Foto: Picturepower up-down up-down Zweitligaabsteiger im Tabellenkeller SV-Meppen-Gegner Ingolstadt kommt mit neuen Trainer zum Krisenduell Von Julian Ahrens | 08.04.2023, 11:06 Uhr

Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt tritt nach sechs Niederlagen in Folge am Sonntag um 13 Uhr mit neuem Trainer beim Fußball-Drittligisten SV Meppen an. Die Schanzer wollen endlich wieder Punkte einfahren und raus aus der Krise. Der Gegnercheck.