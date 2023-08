Im März 2022 Sternstunde in der 3. Liga Deshalb spielt Leon Kugland nicht im Regionalligateam des SV Meppen Von Dieter Kremer | 16.08.2023, 14:47 Uhr Kickt in der U23: Leon Kugland (r., Szene vom Spiel gegen den Heeslinger SC). Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Er kehrte in diesem Sommer nach einer Leihe von Kickers Emden zum SV Meppen zurück: Leon Kugland. Obwohl er in der Vorbereitung dabei war, spielt er nicht in der Regionalligamannschaft, sondern der U23.