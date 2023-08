Oberliga am Freitag Im Liveticker: SV Meppen II spielt gegen Kickers Emden in Hänsch-Arena Von Christoph Schillingmann | 17.08.2023, 14:48 Uhr GER, Oberliga: SV Meppen II vs Heeslinger SC Foto: Picturepower up-down up-down

Der SV Meppen II trifft am Freitag, 18. August 2023, in der Fußball-Oberliga auf Spitzenreiter Kickers Emden. Anstoß ist um 19 Uhr in der Hänsch-Arena. Wir berichten live im Ticker.