Nichts los im Ultra-Block: Der „harte Kern“ der Meppener Fanszene boykottierte das Spiel gegen Aue. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Middendorp äußert Verständnis SV Meppen: Gemischte Gefühle nach dem Ultra-Boykott Von Jonathan Lübbers und Malte Goltsche | 26.03.2023, 13:25 Uhr

Der SV Meppen hat in der 3. Liga nach zuletzt sechs erfolglosen Spielen endlich wieder gewonnen – und das, obwohl ein in den letzten Jahren sehr wichtiger Erfolgsfaktor der Emsländer am Samstag zumindest teilweise fehlte: Die eigenen Fans.