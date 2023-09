Bis Mittwochmorgen, also zwei Tage vor der Partie, waren nach Angaben des SV Meppen 3600 Tickets verkauft. Darin enthalten sind auch die Dauerkarten. Deren Zahl lag im August bei 2500.

Janssen und Schepp gegen Ex-Verein Lohne

In dem Duell gegen Lohne treffen mit den Meppenern Marek Janssen und Christopher Schepp zwei ehemalige Lohner auf ihren früheren Verein. Und die Gäste haben drei Spielen in ihren Reihen, die im Emsland gekickt haben: Leonard Bredol (23 Jahre) trug 13 Jahre lang bis zum Sommer 2021 das Trikot des SV Meppen und Christian Düker (28) von Juli 2013 bis Dezember 2014. Patrick Siemer (23) wechselte in diesem Sommer vom SC Spelle-Venhaus nach Lohne.

Nur BW Lohne in Regionalliga noch ungeschlagen

Lohne reist als Tabellenzweiter an und ist als einziges Team noch ungeschlagen. Meppen hat drei seiner letzten vier Begegnungen gewonnen.

SV Meppen ist Zuschauerkrösus in der Regionalliga

Der SV Meppen ist Zuschauerkrösus in der Regionalliga. Zu den bisherigen vier Heimpartien kamen 20.607 Besucher, was einem Schnitt von 5152 entspricht. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga kalkuliert der Verein mit durchschnittlich 3000 Besuchern. Zum Vergleich: Zur Begegnung Holstein Kiel II gegen SC Spelle-Venhaus kamen offiziell 70 Zuschauer – Minusrekord in dieser Saison.