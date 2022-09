Mai Hirata (links) und Kristina Maksuti (rechts) hatten gegen den SC Freiburg viel zu tun. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Führung aus der Hand gegeben Bundesliga: Frauen des SV Meppen verlieren knapp gegen Freiburg Von Sven Stahmann | 18.09.2022, 15:58 Uhr

Das war eine Ansage an die Konkurrenz: Obwohl die Frauen des SV Meppen im ersten Spiel nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga mit 1:2 gegen den SC Freiburg verloren, zeigten sie eine starke Leistung. Am Ende reichte die Kraft nicht mehr. Ein Traumtor entschied das Spiel.