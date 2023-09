Häufig ist es so, dass ein Ergebnis am Ende deutlich höher ausfällt, als es hätte sein müssen. Das war beim Pokalspiel der SVM-Frauen gegen Leverkusen so. Nach frühem Rückstand durch Kristin Kögel (13.) hielten die Emsländerinnen das Spiel lange offen und hofften auf den Ausgleich.

Mehr Informationen: Die Statistik zum Spiel größer als Größer als Zeichen SV Meppen - Bayer Leverkusen 0:3 (0:1) Meppen: Sieger - Ihlenburg, Schulte, Weiss - Steenwijk (46. Miyoshi), Günnewig, Suzuki, Preuß - Kossen (67. Bröring) - Grosicka (78. Hoffmann), Kardesler (67. Seyen). SVM-Bank: Farwick (Tor), Licina. Leverkusen: Voll - Matysik (62. Ostermeier), Bragstad, Turanyi - Johansen (62. Hansen), Zdebel, Senß, Levels (79. Marti) - Vilhjalmsdottir (62. Arfaoui), Bartz (71. Karczewska), Kögel. Tore: 0:1 Kögel (13.), 0:2 Kögel (86.), 0:3 Karczewska (88.). Gelb: 71. Schulte, 90.+3 Ihlenburg/60. Arfaoui. Zuschauer: 456. Schiedsrichterin: Anke Hölscher (Ihlow). Nächstes Spiel: Das bestreiten die SVM-Frauen am Sonntag, 17. September 2023, um 11 Uhr beim FC Ingolstadt.

Zehn Minuten vor Schluss stellte Bakhuis ihre Verteidigung von Fünfer- auf Viererkette um, um offensiver zu agieren. Doch die Meppenerinnen, die in der zweiten Halbzeit nicht einmal aufs gegnerische Tor schossen, entwickelten keine echte Torgefahr mehr. Im Gegenteil: Der Bundesligist aus Leverkusen, der über die gesamte Spielzeit das Heft des Handelns in der Hand hatte, sorgte für die Entscheidung.

Ihlenburg-Fehler führt zum 0:2

Nachdem Toma Ihlenburg kurz vor der Mittellinie unter einem Ball hindurchgesprungen war, lief die Leverkusener Angreiferin Kögel auf Torhüterin Laura Sieger zu und versenkte rechts unten (86.). Zwei Minuten später krönte die Doppeltorschützin ihre Leistung endgültig mit einem Steckpass auf die eingewechselte Nikola Karczewska, die ebenfalls auf Sieger zulief und ebenfalls unten rechts einnetzte (88.). „Wir sind in der zweiten Halbzeit im Spiel geblieben“, sagte die SVM-Trainerin. „Dann haben wir noch zwei Dinger bekommen. Das tut uns leid, aber das ist Pokal. In den Umschaltmomenten war Leverkusen tödlich. Das haben sie gezeigt.“

Kardesler mit Riesenchance zum 1:1

Vor der Pause hatte Meppen durch Vildan Kardesler die größte Chance auf den Ausgleich. Erst erlief die 25-jährige Angreiferin stark einen zu kurz geratenen Rückpass zur Bayer-Keeperin Charlotte Voll. Doch dann schloss sie aus spitzem Winkel zu überhastet ab. Da hätte sie besser von der Grundlinie zurück zur mitgelaufenen Sturmkollegin Kornelia Grosicka spielen können (34.).

Bakhuis trotz 0:3 stolz

Trotz der Niederlage war Bakhuis stolz auf die Leistung ihres Teams: „Wir haben ganz gut mitgehalten. Wir wussten, was auf uns zukam. Wir haben ein gutes Tempo am Ball gezeigt. Wir müssen aber ruhiger bleiben, wenn wir den Ball haben, sodass wir auch mal durchpusten können“, sagte die 33-Jährige. „Leverkusen hat in den Zweikämpfen richtig dagegengehalten. Bei den hohen Bällen hatten wir wenig Chancen. Da haben wir noch Arbeit vor uns.“