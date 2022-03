Trainer Theo Dedes hatte sein Team im Vorfeld vor dem Aufsteiger gewarnt. Doch vor 208 Zuschauern im Waldstadion von Union Meppen gelang den Emsländerinnen der Ausgleich zum 1:1 (0:0) erst in der 80. Minute.. In der Nachspielzeit kassierten sie das 1:2.

Präzision fehlt

Die Gastgeberinnen machten sich im ersten Durchgang gegen den bis dahin seit zehn Spieltagen sieglosen Gast (1 Punkt) aus dem Kreis Bad Segeberg das Leben schwer, suchten gerade vor dem gegnerischen Tor eine noch besser platzierte Mitspielerin, statt selbst abzuschließen. Meppen ließ den Ball geduldig laufen, wurde im ersten Durchgang nicht nervös, als der Führungstreffer einfach nicht fallen wollte. Das lag auch an der fehlenden Präzision bei einigen Anspielen der Emsländerinnen nicht nur vor dem gegnerischen Strafraum. Zudem war Henstedt-Ulzburgs Torhüterin Anneke Klaas bei hohen Bällen sehr sicher. Und sie passte auch bei den langen Zuspielen des SVM, von denen einige wegen Abseitspositionen wirkungslos blieben, gut auf.

Räume im Mittelfeld

Dabei verfügte die Mannschaft des Trainerteams Theo Dedes und Roger Müller im Mittelfeld über Räume. Denn die zweite Kette des Teams von Gäste-Coach Christian Jürss, der nur vier Spielerinnen auf der Reservebank hatte, schaltete einige Male langsam um. So kam der SVM zu Gleich- oder Überzahlsituationen, die er nicht nutzte.

Fünf klare Chancen vor der Pause

Dabei machte Meppen von Beginn an deutlich, dass nur der Sieg das Ziel war – vor den beiden folgenden schweren Spielen beim Tabellendritten RB Leipzig und gegen den -zweiten MSV Duisburg. Chancen waren da: Nach nicht einmal 120 Sekunden köpfte Agnieszka Winczo den Ball nach Freistoß von Bianca Becker Zentimeter am Pfosten vorbei. Lynn Gismann nach energischem Antritt auf der linken Seite (14.), Lisa-Marie Weiss nach Becker-Freistoß (15.), Alexandra Emmerling nach Becker-Zuspiel (30.) und Winczo mit Schuss nach Vorarbeit von Lisa Josten (45.) scheiterten jeweils an Klaas.

Hahn verpasst zehntes Saisontor

Henstedt-Ulzburg setzte nicht nur auf die Abwehr. Vor dem Seitenwechsel reichte es aber nur zu einer einzigen Möglichkeit. Doch Stürmerin Indra Hahn verpasste den zehnten Saisontreffer. Sie verfehlte das Meppener Tor (42.).

Nach der Pause stellte der SVM um. Athanasia Moraitou kam für Innenverteidigerin Nina Rolfes. Weiss, die zuerst vorn gespielt hatte, übernahm den Part in der zentralen Abwehr, Moraitou ging auf die linke Defensivseite, von der Emmerling vorrückte.