Spitzenreiter SV Meppen tritt Ostersonntag beim VfL Wolfsburg II an. Das Foto zeigt Bianca Becker im Spiel gegen den MSV Duisburg. FOTO: Picturepower Nordderby am Ostersonntag SV-Meppen-Frauen müssen in Wolfsburg Lösungen finden Von Uli Mentrup | 16.04.2022, 06:31 Uhr

Niedersachsen-Derby in der 2. Frauenfußball-Bundesliga: Spitzenreiter SV Meppen tritt am Sonntag um 14 Uhr beim VfL Wolfsburg II an, der einen Abstiegsplatz belegt.