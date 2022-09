Jubel bei den Frauen des SV Meppen: Durch den 1:0-Erfolg beim VfL Bochum stehen sie im DFB-Pokal-Achtelfinale. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Neuzugang trifft DFB-Pokal: Frauen des SV Meppen zittern sich ins Achtelfinale Von Sven Stahmann | 11.09.2022, 16:55 Uhr

Die Fußballerinnen des SV Meppen sind erfolgreich in die Saison gestartet. Beim ersten Pflichtspiel unter der neuen Chef-Trainerin Carin Bakhuis feierten die Emsländerinnen einen 1:0-Erfolg in der 2. Runde des DFB-Pokals beim VfL Bochum. Am Ende blieb dem SVM die Luft aus.