Ordentlich verteidigt hat der SV Meppen vor der Pause in Zwickau mit Lukas Mazagg (am Ball). Nach der Pause ließen die Emsländer nach. SV-Meppen-Fazit nach Zwickau: Trotz Personalnot ein Punkteverlust Von Uli Mentrup | 05.02.2023, 12:11 Uhr

Was ist das 1:1 des SV Meppen in Zwickau wert? Abwehrspieler Lukas Mazagg äußert sich klar: „In unserer aktuelle Situation ein Punktverlust“. Anders als vergangene Saison unter ähnlichen personellen Bedingungen das 0:0 in Magdeburg.