Der flexibel einsetzbare Famewo war in Nigeria für Dynamos Lagos und dann in Frankreich für CS Louhans-Cuiseaux am Ball. In Deutschland setzte er seine Laufbahn bei Eintracht Frankfurt II, VfB Stuttgart II, SV Wehen Wiesbaden, SV Wilhelmshaven, Holstein Kiel, Kickers Emden und zuletzt SV Meppen fort.