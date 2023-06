Beide sind glücklich: Meppens Trainer Ernst Middendorp mit Neuzugang Tim Möller. Foto: SV Meppen up-down up-down Middendorp bekommt Erfahrung aus der 2. Liga SV Meppen: Ex-Osnabrücker Möller kommt vom SV Lippstadt Von Jacob Alschner | 19.06.2023, 13:43 Uhr

Der Kader des SV Meppen für die kommende Saison in der Regionalliga Nord nimmt Formen an. Wie der Verein am Montag bekannt gab, bekommt Trainer Ernst Middendorp mit Tim Möller vom SV Lippstadt 08 einen Sechser mit Zweitliga-Erfahrung.