Die Freude über den 5:2-Heimsieg über die U23 von Hannover 96 hielt bei den Meppenern lange an. Nach einem trainingsfreien Montag startete der 44-jährige Coach mit seiner Mannschaft in die neue Trainingswoche. „Das war eine sehr gute Trainingseinheit“, sagte der SVM-Trainer über Vormittagstraining am Dienstag.

Fedl und Evseev im Lauftraining

Jonas Fedl und Willi Evseev, die beide an einer Muskelverletzung laborieren, befinden sich seit letzter Woche im Lauftraining. „Wir müssen geduldig sein. Wir wollen sie nicht komplett verbrennen“, sagte Alipour. „Wir wollen alle Verletzten vernünftig aufbauen und sie individuell belasten. Wir warten ab, bis die Physiotherapeuten und die medizinische Abteilung grünes Licht geben.“ Gleiches gelte für Tobias Mißner, der sich gegen den Bremer SV am Oberschenkel verletzte.

Alipour: Wir werden den Spielern alle Zeit geben, die sie brauchen

Louis Gravemann, der sich in der Saisonvorbereitung am Syndesmoseband verletzte, absolvierte erste Laufeinheiten. Und Niclas Wessels, der sich im ersten Saisonspiel gegen die SV Drochtersen/Assel bei einem Zweikampf einen Schienbeinbruch zuzog, arbeitet mit dem Physiotherapeuten sein Programm ab. „Wir werden den Spielern alle Zeit geben, die sie brauchen“, sagte Alipour.