Zum Hintergrund: Am 16. August trat Middendorp im Anschluss an die 1:2-Niederlage in Jeddeloh überraschend zurück. Auf den 64-Jährigen folgte fünf Tage später Adrian Alipour. Während der neue Trainer einen Einstand nach Maß feierte und im Landespokal gegen Jeddeloh und in der Regionalliga gegen Hannover 96 II gewann, ist Middendorp vergangene Woche Montag zurück nach Südafrika geflogen. Momentan gebe es keinen Plan, ins Emsland zu reisen, antwortete er auf Nachfrage. Aus Johannesburg schickte Middendorp nun einen offenen Brief.

Die Emslandsportredaktion hat sich in Absprache mit der Chefredaktion entschieden, das vierseitige Dokument von Middendorp im Wortlaut zu veröffentlichen und in den nächsten Tagen mit den Verantwortlichen des SV Meppen entsprechend einzuordnen. Aufgrund der Länge des Briefes wurde er in zwei Teile geteilt. Den zweiten Teil lesen Sie hier.

Hier Teil 1 im Wortlaut:

Der SV Meppen hatte den Klassenerhalt in der 3. Liga nicht geschafft. Trotz einer fulminanten Endphase der Saison 2022/23 belegte das Team in der Endabrechnung den 17. Platz – die erzielten 1,3 Punkte (5 Siege, 2 Remis) per Match in den letzten 13 Spielen reichten nicht.

Middendorp: Musste SVM aus seiner Komfortzone reißen

Allen Beteiligten war klar, dass der SV Meppen aus der seit Jahren gehüteten Verankerung seiner „Komfortzone” gerissen werden musste und sich in vielerlei Hinsicht neu aufzustellen hat. „Wenn ein Seemann nicht weiß, welchen Hafen er ansteuern muss, dann ist kein Wind der richtige.” Darum habe ich in Abstimmung mit dem Vorstand einen strukturierten Weg zur Entwicklung einer regionsbezogenen Vereinsstrategie gestartet, der Konsens bei allen Stakeholdern (Sponsoren, Fans, Mitglieder, etc.) und bei dem Aufsichtsrat findet.

Mehr Austausch zu anderen SVM-Trainern als zuvor?

Für eine langfristige, nachhaltige Ergebnissicherung des Clubs war es im ersten Schritt erforderlich, die interne Vereinsstruktur effizienter zu machen. Trainer und Verantwortliche der verschiedenen Teams – Oberliga-Mannschaft, Bundesliga-U-19-Mannschaft sowie Regionalliga-U-17 Mannschaft - waren es gewohnt, auf eine bestimmte Art und Weise isoliert voneinander, aber auch komplett distanziert von der Profi-Mannschaft zu arbeiten. Kein Zweifel, es war verschiedentlich für die Beteiligten eine erschütternde Erfahrung, jetzt als Teil eines mannschaftsübergreifenden Teams zu sein und Verhaltensabläufe ändern zu müssen, um die Vereinsziele zu erreichen. Die Lösung dieser Probleme war herausfordernd; jedoch gegenwärtig existiert ein regelmäßiger sowie effizienter Austausch zwischen den Verantwortlichen aller oben genannten Mannschaften, letztlich zum Vorteil der talentierten Spieler. Es war allen klar, dass ein erfolgversprechender Umbau des SV Meppen nur gelingen konnte, wenn alle an einem Strang ziehen und einen Konsens in der Zielsetzung erreichen.

Doch welche weiteren Maßnahmen sind die Richtigen? Und welche erfolgversprechenden Maßnahmen werden von den Stakeholdern (Sponsoren, Fans, Mitgliedern, etc.) mitgetragen? Ich (wir) habe Ergebnisse in eine vereinsübergreifende SWOT-Matrix gepackt, welche die Ist-Situation möglichst transparent veranschaulichte und eine Grundlage schaffte, aus der die strategischen Maßnahmen der Verantwortlichen unter der Berücksichtigung des Budgets abgeleitet werden konnten.

Viele Spieler hatten ihren Leistungszenit überschritten

Die Mannschaft war überaltert, ein Großteil der Spieler war aufgrund der jeweiligen Verletzungs-Historie nur zeitweise verfügbar, letztlich hatten viele Spieler ihren Leistungszenit zudem überschritten. Folglich musste diesen Spielern mitgeteilt werden (direkt oder indirekt), dass es kein Interesse seitens des SV Meppen mehr gibt. Es war zwingend, junge und wenig verletzungsanfällige Spieler zu verpflichten. Ein Großteil der Spieler hatte keinen Bezug zur Region. Folglich hatte die Auswahl von regionalen Talenten Priorität.

Neues Kompetenzteam beim SV Meppen gegründet

Ein Großteil der Technical-Team-Mitglieder verabschiedete sich direkt nach dem letzten Saison-Spieltag im Mai 2023, um lukrative Positionen bei anderen Clubs zu übernehmen (national und international). Folglich musste ein neues Kompetenzteam implementiert werden. Auch hier war oberstes Gebot, im Club vorhandene Potentiale zu identifizieren.

Ende Juni weitere Reduzierung des Etats beim SV Meppen?

Eine überdimensionale Reduzierung des Budgets für die Regionalliga wurde Ende Mai festgestellt; eine weitere Reduzierung der finanziell zur Verfügung stehenden Mittel wurde Ende Juni nachvollziehbar mitgeteilt. Dadurch war folglich die Zielgruppe möglicher Zugänge (Spieler und Kompetenzteam betreffend) sehr begrenzt.

Die anfänglich beabsichtigte und unzweifelhaft nachvollziehbare Installierung eines ‘Sportlichen Leiters’ und eines ‘Cheftrainers’, die sich gegenseitig unterstützen aber auch kontrollieren sollten, wurde im Juni ad acta gelegt und eine Personalunion (Ausübung beider Positionen durch E. Middendorp) eingepflegt. Mit der Einführung der Personalunion wurde ein Teil des Budgets verfügbar, um mindestens einen weiteren ‘Anker-Spieler’ zu verpflichten. Mit Respekt dem SV Meppen und der Region gegenüber habe ich diese Personalunion effektiv gelebt – ich habe für mich verantwortungsbewusst ‘Zuständigkeit für eine Funktion durch Verantwortung für den Prozess’ ersetzt. In diesem Zusammenhang und an dieser Stelle möchte ich nur kurz erwähnen, dass ich mich trotz Personalunion bereit erklärt habe, mich auf eine nahezu 50-prozentige Reduzierung des im Mai vereinbarten Vertrages einzulassen. Die neue Vereinbarung wurde am 23. Juni 2023 gezeichnet. Auch mit dieser Maßnahme wurde ein Teil des Budgets verfügbar, um weitere Spieler zu verpflichten.

Das oben skizzierte Kompetenzteam ist individuell hoch qualifiziert, größtenteils lizenziert, und mittlerweile aufeinander abgestimmt. Die Mitglieder des Kompetenzteams beraten, vernetzen und unterstützen sich gegenseitig. Zudem haben alle die zuvor geforderte Nähe zur Region. Die Kompetenzteam-Mitglieder haben ihren Wohnsitz seit Jahren in der Region (Puttkammer, Domaschke, Gebers, Robben, etc.) oder sind sogar gebürtige Emsländer (Kampel, David, etc).

Es ist eine nachhaltige Struktur implementiert, die den Abgang von oben genannten einzelnen Kompetenzteam-Mitglieder in einfacher Weise kompensieren kann.