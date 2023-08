Für den 44-jährigen A-Lizenz-Inhaber geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Zeit zum Durchatmen bleibt da kaum. Am Montag leitete Alipour das erste Training, am Mittwoch folgte der packende Krimi im Niedersachsenpokal gegen den SSV Jeddeloh II (7:6 nach Elfmeterschießen) und am Samstag folgt nun das Duell gegen Hannover, zu dem mindestens 3000 Zuschauer erwartet werden. „Ich versuche, jede freie Minute zu nutzen, um die Jungs kennenzulernen und eine Bindung aufzubauen“, sagt der Meppener Trainer. „Das Allerwichtigste ist, dass wir einen guten Zugang zueinander haben. Und so ein Mega-Highlight wie das am Mittwoch schweißt extrem zusammen.“

Im Pokal gegen Jeddeloh ließ Alipour seine Mannschaft im gewohnten System mit Dreier- und Fünferkette spielen. „Am liebsten lasse ich Viererkette spielen. Aber das muss man auch immer ein Stück weit vom Gegner abhängig machen. Im System muss man immer eine Flexibilität an den Tag legen können“, sagt der 44-Jährige. „Aber wir müssen erstmal vom Einfachen zu Schweren kommen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit.“

Soares und Sprekelmeyer gesperrt

Nach Jeddeloh ist vor Hannover: Gegen die Zweitliga-Reserve der 96er muss Alipour personell mindestens eine Veränderung vornehmen. Innenverteidiger Bruno Soares, der im Ligaspiel in Jeddeloh mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war, ist gegen Hannover gesperrt. Gleiches gilt für Luis Sprekelmeyer. Der Abwehrspieler, der gegen den Bremer SV Rot gesehen hatte, erhielt vom Verband trotz Berufung eine Sperre über vier Spiele. Heißt: Der 21-jährige Innenverteidiger fehlt nicht nur gegen 96, sondern auch am Mittwoch, 6. September 2023, beim Auswärtsspiel gegen den VfB Oldenburg. Lukas Eixler, der im Spiel der U23 gegen Kickers Emden die Ampelkarte sah, ist hingegen spielberechtigt. Der Offensivspieler muss die Sperre bei der SVM-Reserve absitzen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Evseev auf der Kippe, Schepp kann wohl spielen

Bei Willi Evseev, der sich mit Oberschenkelproblemen herumplagt und im Pokal gegen Jeddeloh aufgrund einer Vorsichtsmaßnahme fehlt, ist noch nicht klar, ob er spielt. „Wir warten nochmal ab, was der Physiotherapeut sagt. Wenn er grünes Licht bekommt, wird er spielen. Er ist ein wichtiger Faktor“, sagt Alipour über den Vizekapitän, der den weiterhin verletzten Jonas Fedl vertritt. Hingegen sei Christopher Schepp, der gegen Jeddeloh kurz vor Schluss nach einem harten Einsteigen vom Feld musste, nichts Gravierendes passiert. Der 23-jährige Angreifer wird wohl spielen können und steht mindestens im Kader gegen Hannover.

Mehr Informationen: So könnten sie spielen größer als Größer als Zeichen SV Meppen: Schmidt - Karademir, Möller, van Looy - Prasse, Golkowski, Evseev, Haritonov - Wensing - Schepp, Janssen.

Apropos 96: Den kommenden Gegner schätzet Alipour als eine richtig gut ausgebildete U-Mannschaft ein. „Sie investieren läuferisch sehr viel, gehen ein hohes Tempo und haben gute Umschaltmomente“, sagt der SVM-Trainer. Normalerweise bräuchten U-Mannschaften im Laufe der Saison Zeit, um sich an den Herrenfußball zu gewöhnen und würden erst später gute Ergebnisse einfahren. Das Team aus der Landeshauptstadt erwischte aber einen guten Start, holte aus vier Spielen neun Punkte und schoss schon zwölf Tore.

96-Trainer mit Meppener Vergangenheit

„Das wird eine große Aufgabe“, sagt Alipour vor dem Spiel gegen die 96-Reserve, bei der mit Daniel Stendel ein ehemaliger Meppener Spieler auf der Trainerbank sitzt. Der Ex-Stürmer schnürte in der Saison 1997/1998 die Schuhe für die Emsländer in der 2. Bundesliga. Damals gelangen dem Angreifer in 34 Spielen im SVM-Dress 13 Tore.