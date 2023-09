Benke trifft spät zum Sieg SV Meppen feiert in doppelter Überzahl dramatischen 3:2-Sieg gegen BW Lohne und | 22.09.2023, 21:05 Uhr Von Dieter Kremer Christoph Schillingmann | 22.09.2023, 21:05 Uhr Willi Evseev (vorne) erzielte das zwischenzeitliche 2:1 für den SV Meppen, der nach einer dramatischen zweiten Halbzeit 3:2 gegen BW Lohne gewann. Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down

Fußball-Regionalligist SV Meppen hat den dritten Sieg in Folge eingefahren. Vor 5986 Zuschauern in der Hänsch-Arena feierte die Mannschaft von SVM-Trainer Adrian Alipour in doppelter Überzahl einen dramatischen 3:2-Sieg gegen BW Lohne. Daniel Benke brachte das Stadion mit dem späten Siegtreffer zum Beben.