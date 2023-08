Montagmorgen stellte der SVM Alipour offiziell vor. Um 13 Uhr leitet er sein erstes Training. „Ich bin sehr glücklich und stolz, bei so einem großen Verein arbeiten zu dürfen“, sagt Alipour. Man sei jetzt in der Bringschuld und müsse Leistung auf den Platz bringen, ergänzt der gebürtige Dortmunder. „Ich kann garantieren, dass ich alles geben werde, um erfolgreich mit dem jungen SVM-Team zu sein.“

Mehr Informationen: Trainerlaufbahn Adrian Alipour: größer als Größer als Zeichen SV Meppen: seit 21. August 2023 FC Rot-Weiß Koblenz: 8. November 2022 bis 30. Juni 2023 TSV Steinbach Haiger: 1. Juli 2019 bis 2. Dezember 2021 Wuppertaler SV: 5. September 2018 bis 25. März 2019 ASC 09 Dortmund: 20. September 2016 bis 4. September 2018 Wuppertaler SV (Co-Trainer): 1. Juli 2016 bis 10. August 2016 Kirchhörder SC: 1. Juli 2009 bis 18. Mai 2016

Beckmann: Seit längerer Zeit in Kontakt

SVM-Heiner Beckmann erklärt, warum die Wahl auf Alipour fiel. „Adrian ist in unseren Augen in dieser Situation die perfekte Lösung für unser junges Team. Er steht schon seit längerer Zeit sehr weit oben auf unserer Trainerliste.“ Man sei bereits seit längerer Zeit in Kontakt. „Er hat uns fachmännisch und zuletzt auch in mehreren Gesprächen überzeugt. “

Alipour stieg mit Rot-Weiß Koblenz ab

Bis Sommer 2023 stand Alipour beim Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz unter Vertrag. I m November 2022 hatte er das damalige Schlusslicht von Oliver Reck übernommen. Zwar konnte er den Abstieg aus der Regionalliga Südwest nicht mehr verhindern, dafür führte er das Team durch einen Sieg im Landespokal Rheinland in den DFB-Pokal. Im April kündigte Alipour an, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Sportvorstand Christian Noll lobt Alipour: „Adrian denkt 24 Stunden lang an Fußball, er ist immer fokussiert, hat die Mannschaft trotz der schwierigen Situation Woche für Woche motiviert und gut eingestellt. Er ist ein echter Profi.“ Die Zusammenarbeit sei vom ersten Tag an von einem „ehrlichen, freundschaftlichen und vertrauensvollen Miteinander“ geprägt gewesen.

Arbeiten künftig beim SV Meppen zusammen (v.l.): Sportvorstand Heiner Beckmann, Adrian Alipour und Finanzvorstand Stefan Gette. Foto: SV Meppen

Erfolgreichste Station TSV Steinbach Haiger

Alipour trainierte bis Ende 2021 Ligakonkurrent TSV Steinbach Haiger, wo er seine bisher erfolgreichste Zeit hatte. In der Regionalliga Südwest gelang ihm in knapp anderthalb Jahren ein Punkteschnitt von 1,91. Weitere Stationen waren der Wuppertaler SV, der ASC 09 Dortmund und Kirchhörder SC.

Alipours erste Trainerstation war der Kirchhörder SC

Beim Kirchhörder SC war 2009 bei der U 19 eine Stelle frei geworden. Alipour stellte sein Konzept vor, woraufhin ihm der Verein die Verantwortung für die erste Mannschaft in der Bezirksliga übertrug. Insgesamt sieben Jahre arbeitete Alipour für Kirchhörde. Er führte den Klub in die Landesliga, gewann den Kreispokal und stieg dann auch noch in die Westfalenliga auf.

Middendorp war vergangenen Mittwoch nach der 1:2-Niederlage in Jeddeloh als Trainer und Sportlicher Leiter zurückgetreten.

Spielerlaufbahn früh beendet

Schon als Spieler wollte Alipour Trainer werden. Die eigene Karriere – unter anderem spielte er sechs Jahre für den SC Willingen – beendete er bereits im Alter von 30 Jahren nach unzähligen Verletzungen. „Ich hatte einfach keinen Bock mehr, an einem Comeback zu arbeiten.“