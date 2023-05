Gut besucht wird die Hänsch-Arena des SV Meppen am Samstag sein. Foto: imago/Werner Scholz up-down up-down Gästebereich ist ausverkauft SV Meppen: Hänsch-Arena gegen Essen so voll wie lange nicht Von Malte Goltsche | 04.05.2023, 12:34 Uhr

Für das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen am Samstag (14 Uhr) hat der SV Meppen bis Donnerstagvormittag 8200 Tickets verkauft. Die Hänsch-Arena dürfte damit so voll werden wie bislang selten in dieser Saison.