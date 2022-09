Das Bayreuth-Spiel findet an einem Samstag statt. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Danach samstags gegen Ex-Spieler Weitere Spieltage genau terminiert: SV Meppen mit Freitagspiel in Aue Von Dieter Kremer | 06.09.2022, 10:33 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden den 10. und 11. Spieltag in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Der SV Meppen muss an einem Freitag zum Zweitligaabsteiger.