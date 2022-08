GER, 3. Liga, 4. Spieltag: SV Meppen – Waldhof Mannheim FOTO: Picturepower up-down up-down Bei Rückkehr des Aufstiegscoaches So wurde Christian Neidhart beim SV Meppen empfangen Von Dieter Kremer | 14.08.2022, 19:33 Uhr

Im Juli 2020 hatte er den SV Meppen verlassen. Erstmals ist Christian Neidhart am Sonntag in der Hänsch-Arena als Trainer an die Seitenlinie zurückgekehrt – allerdings als Coach von Waldhof Mannheim. Herzlich fiel Neidharts Empfang aus, doch das Stadion verließ er am Ende als klarer Verlierer.