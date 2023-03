Hat beim ersten Training genau hingesehen, um sein neues Team möglichst schnell kennenzulernen: SVM-Coach Ernst Middendorp. Foto: Dieter Kremer up-down up-down „Gewisse Kenntnisse sind da“ Wie Middendorp schnell den SV Meppen und die 3. Liga kennenlernen will Von Sven Stahmann | 09.03.2023, 16:47 Uhr

Seit Mittwoch ist Ernst Middendorp im Emsland. Dort muss der neue Trainer des SV Meppen jetzt in wenigen Tagen seine Mannschaft kennenlernen – und am besten auch die 3. Liga. Der 64-Jährige erklärt, wie er das schaffen will und auf welche Hilfe er dabei angewiesen ist.