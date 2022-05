Will mit dem SV Meppen in den DFB-Pokal: Ole Käuper. FOTO: Picturepower/Scholz Ohne Harsman in den DFB-Pokal? SV-Meppen-Trainer Schmitt über Druck und Favoritenrolle vor NFV-Pokalfinale Von Henning Harlacher | 17.05.2022, 15:20 Uhr

Schafft es der SV Meppen erneut in den lukrativen DFB-Pokal? Im Finale des NFV-Pokals muss dafür der BSV Rehden aus dem Weg geräumt werden. Anstoß ist am Mittwoch um 19 Uhr in Rehden.