Nach 1:3 gegen den SC Verl „Was eine peinliche Leistung": So reagieren die Fans des SV Meppen Von Sven Stahmann | 15.03.2023, 14:44 Uhr

Die Hoffnungen waren groß, dass der SV Meppen nach dem 2:2 gegen Spitzenreiter SV Elversberg auch in der Hänsch-Arena gegen den SC Verl eine starke Leistung zeigt. Viele dachten im Vorfeld an den ersten Sieg unter dem neuen Coach Ernst Middendorp. So reagierten die Fans im Internet am Ende auf das 1:3 (0:2).