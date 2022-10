Die Fans waren nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmunds U 23 alles andere als zufrieden. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down SV Meppen neun Spiele ohne Sieg Netzreaktionen: Da würde sich ein Oberligist besser zur Wehr setzen Von Sven Stahmann | 24.10.2022, 10:56 Uhr

Die Wende blieb aus: Der SV Meppen verlor am Samstag auch gegen die U 23 von Borussia Dortmund und wird am Montagabend in der Abstiegszone stehen. Das macht auch die Fans im Emsland sprachlos. Die Netzreaktionen nach dem 0:2 vom Wochenende.