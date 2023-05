Das Team des SV Meppen feiert in Osnabrück das 2:1 durch Bruno Soares gemeinsam mit den Fans. Foto: imago/kolbert-press up-down up-down „Stark gekämpft“ So reagieren die Fans des SV Meppen auf das 2:2 im Derby Von Sven Stahmann | 15.05.2023, 15:02 Uhr

Zum vierten Mal in Serie ging Fußball-Drittligist SV Meppen nicht als Verlierer vom Platz – in Osnabrück stand am Ende ein 2:2 auf der Anzeige. Dabei haben die Emsländer gegen einen weiteren Aufstiegskandidaten stark gekämpft. Wie die Fans im Netz auf das Unentschieden und auf das Comeback von Kapitän Luka Tankulic reagiert haben.