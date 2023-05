David Blacha im Duell mit dem SC Freiburg II - bleibt der Mittelfeldspieler dem SV Meppen erhalten? Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down „Kann mir alles vorstellen“ So äußern sich vier Spieler zu ihrer Zukunft beim SV Meppen Von Sven Stahmann | 31.05.2023, 11:35 Uhr

Der SV Meppen wird in der kommenden Saison in der viertklassigen Regionalliga Nord Fußball spielen. So äußern sich Samuel Abifade, Markus Ballmert, David Blacha und Ole Käuper zu einer möglichen Zukunft im Emsland.