Fällt erkrankt aus: Meppens Neuzugang Ramiz Pasiov. FOTO: Werner Scholz Schepers und Pasiov fehlen Meppener Test am Freitag in Papenburg Von Uli Mentrup | 18.07.2013, 21:00 Uhr

Zum nächsten Testspiel tritt der SV Meppen am Freitag um 19 Uhr bei Eintracht Papenburg an. SVM-Trainer Christian Neidhart wird nach der harten Trainingsbelastung der vergangenen Tage möglichst allen Akteuren eine annähernd gleiche Praxiszeit in der Kanalstadt geben. „Die Beine sind schwer“, weiß er.