Essens Coach Christoph Dabrowski vor den heimischen Fans. Foto: IMAGO/Markus Endberg Nächster Gegner des SV Meppen Die verrückte Erfolgsgeschichte von Trainer Dabrowski bei RW Essen Von Sven Stahmann | 09.11.2022, 06:00 Uhr

RW Essen ist seit diesem Sommer zurück in Liga drei. Christoph Dabrowski gilt zwar offiziell als Aufstiegstrainer, stand aber nur bei zwei Regionalliga-Spielen an der Seitenlinie. Mittlerweile ist sein Team auch in der 3. Liga angekommen – wobei Essen mittelfristig mehr als nur Drittligist sein will.