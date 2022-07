Das Duell reizt noch immer. Aber für Lingens Trainer Wolfgang Schütte bedeutet es einfach nur „einen Riesenspaß gegen Meppen zu spielen“. Mehr nicht. „Man muss nur schauen, in welchen Ligen wir spielen“, erklärt der Polizeibeamte: Der SVM als ranghöchstes emsländisches Team in der Regionalliga, der TuS als Nummer sechs des Kreises drei Klassen tiefer in der Bezirksliga – unmittelbar hinter der Meppener U23.

Aber es ist noch der ein oder andere Spieler im jeweiligen Kader, der bei den letzten Punktspielen der „Ersten“ in der Saison 2008/09 dabei war. Beim TuS Lingen Heinz Frimming, Sascha Gerritzen und Tim Bönisch, beim SV Meppen Johan Wigger, René Wessels, Stefan Raming-Freesen, Andreas Gerdes-Wurpts, Sebastian Schepers und Florian Hillebrand. Lingen stieg zwar ab, gewann aber das Heimspiel 3:2 und holte in Meppen ein 2:2.

Die Lingener befinden sich seit Anfang Januar in der Vorbereitung. Wunsch ist der Aufstieg in die Landesliga.

SVM-Trainer Flottmann will nicht mehr allen Akteuren eine gleiche Einsatzzeit geben. Am 27. Januar steht das erste Punktspiel auf dem Programm. Dafür ist die Partie gegen Lingen willkommener Test. Auch Gastgeber Baccum freut sich auf das Spiel (Eintritt: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro).